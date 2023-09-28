Под Вологдой в мусоропроводе нашли тело младенца
28 сентября 202312:12
В Череповце женщина обнаружила тело новорожденного младенца, пишет в своем Telegram-канале пресс-служба областного главка Следственного комитета.
Ребенок был найден примерно в 8:30 утра по местному времени в одном из домов на Северном шоссе.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Специалистам также предстоит установить виновника произошедшего, а также точную причину смерти новорожденного.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru