Под Вологдой в мусоропроводе нашли тело младенца

В Череповце женщина обнаружила тело новорожденного младенца, пишет в своем Telegram-канале пресс-служба областного главка Следственного комитета.

Бортпроводники «Аэрофлота» спасли жизнь младенцу

Ребенок был найден примерно в 8:30 утра по местному времени в одном из домов на Северном шоссе.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Специалистам также предстоит установить виновника произошедшего, а также точную причину смерти новорожденного.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Вологодская ОбластьДети

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