Под Вологдой в автоаварии пострадали восемь человек
Шестеро взрослых и двое детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии на 20 км автодороги Вологда - Ростилово, сообщает ТАСС.
Водитель автомобиля Nissan Gloria при повороте налево в поселок Васильевское не уступил дорогу и столкнулся с Lada Granta. После этого отечественный автомобиль отбросило на Toyota Prius. В результате пострадали восемь человек.
Пятеро взрослых с различными травмами доставлены в лечебное учреждение. Также госпитализированы два мальчика двух и четырех лет.
Ранее на МКАД грузовик наехал на автомобиль и сбил человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru