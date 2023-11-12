Под Вологдой в автоаварии пострадали восемь человек

Шестеро взрослых и двое детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии на 20 км автодороги Вологда - Ростилово, сообщает ТАСС.

Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области

Водитель автомобиля Nissan Gloria при повороте налево в поселок Васильевское не уступил дорогу и столкнулся с Lada Granta. После этого отечественный автомобиль отбросило на Toyota Prius. В результате пострадали восемь человек.

Пятеро взрослых с различными травмами доставлены в лечебное учреждение. Также госпитализированы два мальчика двух и четырех лет.

Ранее на МКАД грузовик наехал на автомобиль и сбил человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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