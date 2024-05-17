Под Тулой в рамках борьбы с незаконной миграцией задержали 15 человек

Уточняется, что было возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и организации незаконной миграции.

«Установлено, что фигурантами уголовного дела организовано незаконное пребывание не менее 700 иностранных граждан на территории региона», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в числе задержанных - должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области. По данным СМИ, речь идёт о главе управления Денисе Оськине и его заместителе Елене Боровик.

Ранее в Москве в ходе масштабного рейда против незаконной миграции правоохранители выявили больше шести тысяч нарушений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

