Под Тулой в рамках борьбы с незаконной миграцией задержали 15 человек
В Тульской области в рамках работы по противодействию незаконной миграции были задержаны 15 человек. Об этом со ссылкой на региональное Следственное управление СК РФ сообщает РИА Новости.
Уточняется, что было возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и организации незаконной миграции.
«Установлено, что фигурантами уголовного дела организовано незаконное пребывание не менее 700 иностранных граждан на территории региона», - заявили в ведомстве.
Отмечается, что в числе задержанных - должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области. По данным СМИ, речь идёт о главе управления Денисе Оськине и его заместителе Елене Боровик.
Ранее в Москве в ходе масштабного рейда против незаконной миграции правоохранители выявили больше шести тысяч нарушений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru