Под Тамбовом частный дом получил повреждения после атаки ВСУ
Кровля частного дома была повреждена при отражении атаки беспилотников в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что в ночь на 16 января над областью ликвидировали три украинских беспилотника, дроны сбили в районе села Кузьмино-Гать и города Котовска. Никто не пострадал.
Власти указали, что обломки БПЛА частично повредили кровлю дома. В пресс-службе правительства пообещали оказать всю необходимую помощь по ликвидации последствий.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией России уничтожили 27 дронов ВСУ, в том числе три — над Тамбовской областью, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru