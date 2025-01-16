Под Тамбовом частный дом получил повреждения после атаки ВСУ

Кровля частного дома была повреждена при отражении атаки беспилотников в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что в ночь на 16 января над областью ликвидировали три украинских беспилотника, дроны сбили в районе села Кузьмино-Гать и города Котовска. Никто не пострадал.

Власти указали, что обломки БПЛА частично повредили кровлю дома. В пресс-службе правительства пообещали оказать всю необходимую помощь по ликвидации последствий.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией России уничтожили 27 дронов ВСУ, в том числе три — над Тамбовской областью, пишет 360.ru.

