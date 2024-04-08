Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой увеличилось до 26
Число пострадавших в аварии с автобусом в Самарской области увеличилось до 26. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Ранее стало известно, что в Кинельском районе Самарской области автобус съехал с дороги и опрокинулся. Сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших, напоминает RT.
Региональный Минздрав подтвердил данные о погибших, отметив, что пострадали 26 человек.
«Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения», — указали в министерстве.
Как отметили в ведомстве, получившие травмы находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывают необходимую медпомощь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru