Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой увеличилось до 26

Ранее стало известно, что в Кинельском районе Самарской области автобус съехал с дороги и опрокинулся. Сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших, напоминает RT.

Региональный Минздрав подтвердил данные о погибших, отметив, что пострадали 26 человек.

«Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения», — указали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, получившие травмы находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывают необходимую медпомощь.

