Под Симферополем в ДТП погибли три человека

Отмечается, что столкнулись три легковых автомобиля на трассе граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта.

По предварительной информации, причиной аварии стала потеря управления водителем Mazda и последующий выезд на полосу встречного движения. Среди погибших - водитель Mazda, а также водитель и пассажир автомобиля Skoda, с которым произошло первое столкновение.

