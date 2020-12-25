Под Симферополем в ДТП погибли три человека
В Крыму под Симферополем произошло ДТП, в результате которого скончались три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию региона.
Отмечается, что столкнулись три легковых автомобиля на трассе граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта.
По предварительной информации, причиной аварии стала потеря управления водителем Mazda и последующий выезд на полосу встречного движения. Среди погибших - водитель Mazda, а также водитель и пассажир автомобиля Skoda, с которым произошло первое столкновение.
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