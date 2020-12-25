Под Симферополем в ДТП погибли три человека

В Крыму под Симферополем произошло ДТП, в результате которого скончались три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию региона.

Граждане Узбекистана лидируют по числу ДТП с иностранцами в России

Отмечается, что столкнулись три легковых автомобиля на трассе граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта.

По предварительной информации, причиной аварии стала потеря управления водителем Mazda и последующий выезд на полосу встречного движения. Среди погибших - водитель Mazda, а также водитель и пассажир автомобиля Skoda, с которым произошло первое столкновение.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТПКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры