Под Самарой спасли всех пассажиров с перевернувшегося на Волге судна

Сотрудники МЧС спасли 12 человек, находившихся на скоростном амфибийном судне «Нептун-11», сообщает пресс-служба главного управления ведомства по Самарской области.

СМИ: судно с людьми перевернулось на реке Волга в Самаре

В сообщении говорится, что затопление судна, следовавшего по маршруту «Рождествено – Самара», произошло на реке Волга в 300 метрах от берега.

«В результате происшествия погибших и пострадавших нет, спасены 12 человек (детей нет)... Привлекались 20 человек и 7 единиц техники», - добавили в МЧС.

Ранее возле деревни Кобона в Ленинградской области на лёд Ладожского озера вышли четыре человека и потерялись. Как сообщают «Невские новости», заблудившихся отыскали специалисты поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: МЧС РФ
ТЕГИ:МЧСВолгаСамарская ОбластьСамара
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры