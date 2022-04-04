Под Самарой спасли всех пассажиров с перевернувшегося на Волге судна
Сотрудники МЧС спасли 12 человек, находившихся на скоростном амфибийном судне «Нептун-11», сообщает пресс-служба главного управления ведомства по Самарской области.
В сообщении говорится, что затопление судна, следовавшего по маршруту «Рождествено – Самара», произошло на реке Волга в 300 метрах от берега.
«В результате происшествия погибших и пострадавших нет, спасены 12 человек (детей нет)... Привлекались 20 человек и 7 единиц техники», - добавили в МЧС.
Ранее возле деревни Кобона в Ленинградской области на лёд Ладожского озера вышли четыре человека и потерялись. Как сообщают «Невские новости», заблудившихся отыскали специалисты поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.
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