Под Самарой спасли всех пассажиров с перевернувшегося на Волге судна

В сообщении говорится, что затопление судна, следовавшего по маршруту «Рождествено – Самара», произошло на реке Волга в 300 метрах от берега.

«В результате происшествия погибших и пострадавших нет, спасены 12 человек (детей нет)... Привлекались 20 человек и 7 единиц техники», - добавили в МЧС.

Ранее возле деревни Кобона в Ленинградской области на лёд Ладожского озера вышли четыре человека и потерялись. Как сообщают «Невские новости», заблудившихся отыскали специалисты поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.