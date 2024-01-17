Под Рязанью ребенок погиб при столкновении легковушки с автобусом

Девочка семи лет погибла при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Рязанской области, сообщает региональное управление МВД на своей странице «ВКонтакте».

Семь человек погибли в смертельном ДТП в Пензенской области

Автоавария произошла на 215-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Lada Granta столкнулся с рейсовым автобусом, который выполнял рейс по маршруту Волгоград — Москва. Девочка, которая находилась в автомобиле, скончалась на месте.

Управлявшая авто женщина получила травмы и была госпитализирована. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Ранее в Удмуртии три человека погибли и еще двое пострадали в ДТП с участием легковушки и фуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияДТП

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