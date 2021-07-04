Под Рязанью мальчика засыпало песком

По факту гибели ребенка заведено уголовное дело. Инцидент произошел 3 июля недалеко от поселка 10 год Октября города Михайлова. Мальчик вместе со своими друзьями играл на груде песка, который использовался коммерческой организацией для проведения дорожно-строительных работ на трассе Р-22 Тула - Калуга - Рязань. Ребенка засыпало песком в результате внезапного обрушения верхней части груды.

Отмечается, что мальчика удалось оперативно извлечь из-под завала, однако позже он скончался.

На днях во время ливня шестилетнего мальчика в подмосковном Королеве насмерть придавило большой веткой дерева.

