Под Рязанью мальчика засыпало песком

10-летнего мальчика засыпало песком под Рязанью, сообщает СУСК по региону.

Мальчик погиб при катании на ватрушке в Москве

По факту гибели ребенка заведено уголовное дело. Инцидент произошел 3 июля недалеко от поселка 10 год Октября города Михайлова. Мальчик вместе со своими друзьями играл на груде песка, который использовался коммерческой организацией для проведения дорожно-строительных работ на трассе Р-22 Тула - Калуга - Рязань. Ребенка засыпало песком в результате внезапного обрушения верхней части груды.

Отмечается, что мальчика удалось оперативно извлечь из-под завала, однако позже он скончался.

На днях во время ливня шестилетнего мальчика в подмосковном Королеве насмерть придавило большой веткой дерева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиРязань
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