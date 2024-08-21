Под Ростовом вспыхнул пожар на пустыре из-за обломков сбитой ракеты ВСУ
Обломки ракеты вызвали возгорание сухой растительности на западе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
Ранее губернатор заявил, что около часа ночи ПВО сбила ракету на западе области.
«Упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, которое было оперативно потушено дежурно-спасательными службами», — написал Голубев в Telegram-канале.
Кроме того, из-за взрывной волны были повреждены оконные и дверные проемы в нескольких частных домах в Новошахтинске. Местные власти определят размер нанесенного ущерба и помогут жителям восстановить поврежденное имущество.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru