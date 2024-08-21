Под Ростовом вспыхнул пожар на пустыре из-за обломков сбитой ракеты ВСУ

Обломки ракеты вызвали возгорание сухой растительности на западе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

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Ранее губернатор заявил, что около часа ночи ПВО сбила ракету на западе области.

«Упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, которое было оперативно потушено дежурно-спасательными службами», — написал Голубев в Telegram-канале.

Кроме того, из-за взрывной волны были повреждены оконные и дверные проемы в нескольких частных домах в Новошахтинске. Местные власти определят размер нанесенного ущерба и помогут жителям восстановить поврежденное имущество.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РакетаПожарРостовская Область

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