Под Пятигорском ГАЗель насмерть сбила детей-велосипедистов

ДТП произошло около 16:30 на третьем километра трассы «Обход города Пятигорска». Водитель не справился с управлением и не выдержал безопасную дистанцию.

От полученных травм скончались дети в возрасте от 11 до 13 лет.

Во вторник на улице Веневская в Москве находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель каршеринга сбил пятилетнего ребенка, передает «Радиоточка НСН».

