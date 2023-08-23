Под Пятигорском ГАЗель насмерть сбила детей-велосипедистов
23 августа 202322:21
В Ставропольском крае в результате наезда автомобиля ГАЗель погибли трое детей на велосипедах. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД в своем Telegram-канале.
ДТП произошло около 16:30 на третьем километра трассы «Обход города Пятигорска». Водитель не справился с управлением и не выдержал безопасную дистанцию.
От полученных травм скончались дети в возрасте от 11 до 13 лет.
Во вторник на улице Веневская в Москве находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель каршеринга сбил пятилетнего ребенка, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru