Хинштейн: Четыре бойца Росгвардии погибли в ДТП в Петербурге
Четыре военнослужащих Росгвардии погибли в результате ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Инцидент произошел накануне на 84-м километре КАД. Грузовик «Урал-4320» с группой бойцов, пытаясь уйти от столкновения с иномаркой, вылетел на середину трассы, ударился об отбойник и перевернулся. Четыре человека, находившиеся в кузове, погибли, трое получили травмы различной степени тяжести.
По словам Хинштейна, предварительная причина ДТП — лихачество второго водителя. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия.
«Особенно трагично, что все погибшие совсем молодые ребята, проходившие службу по призыву. Трое из них скончались на месте, один спустя несколько часов», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru