Под Петербургом завели уголовное дело после нападения на детсад
Уголовное дело возбуждено после незаконного проникновения вооруженного мужчины на территорию частного детского садика в городе Кудрово под Петербургом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.
По информации агентства, 9 августа ранее судимый 32-летний житель Петербурга проник на территорию детского сада с ножом. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.
В настоящее время мужчина задержан. Дело возбуждено по статье 213 УК РФ «хулигантство».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru