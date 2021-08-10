Под Петербургом завели уголовное дело после нападения на детсад

По информации агентства, 9 августа ранее судимый 32-летний житель Петербурга проник на территорию детского сада с ножом. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

В настоящее время мужчина задержан. Дело возбуждено по статье 213 УК РФ «хулигантство».

