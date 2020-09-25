Под Петербургом возле магазина нашли человеческую ногу

Под Санкт-Петербургом возле магазина нашли человеческую ногу, пишет портал 47news со ссылкой на полицию.

Речь идет о торговой точке в деревне Маттия в Кингисеппском районе Ленинградской области. Находку обнаружил продавец магазина.

Кости отправили на экспертизу. Следователи выясняют, кому могли принадлежать останки.

Доцент-потрошитель Соколов «отметил» убийство Ещенко с приятелями коньяком и икрой

Ранее во вторник в Санкт-Петербурге мужчина, ловивший рыбу в реке Екатерингофке, обнаружил мешок с останками человека.

Между тем, в ноябре минувшего года в городе на Неве у набережной реки Мойки из воды вытащили доцента Олега Соколова. Он пытался утопить рюкзак, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Позже ему предъявили обвинение в убийстве его аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его также связывали романтические отношения. Суд арестовал доцента.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургУбийствоПолиция
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