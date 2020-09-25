Под Петербургом возле магазина нашли человеческую ногу

Ранее во вторник в Санкт-Петербурге мужчина, ловивший рыбу в реке Екатерингофке, обнаружил мешок с останками человека.

Между тем, в ноябре минувшего года в городе на Неве у набережной реки Мойки из воды вытащили доцента Олега Соколова. Он пытался утопить рюкзак, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Позже ему предъявили обвинение в убийстве его аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его также связывали романтические отношения. Суд арестовал доцента.

