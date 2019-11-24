Под Оренбургом в ДТП погиб ребенок и пятеро взрослых

В Оренбургской области на трассе Оренбург-Акбулак произошло ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ЧП произошло около села Чистое - на 15-м км дороги. Столкнулись минивэн Hyundai и грузовая фура.

На видео с места ДТП снят искореженный минивэн на обочине и грузовик, вылетевший с дороги в кювет.

В аварии погибли шесть человек – пятеро взрослых и один шестилетний ребенок, сообщает издание «Время 56». По информации РЕН ТВ, в числе погибших граждане Узбекистана и Таджикистана. По разным данным, число пострадавших колеблется от двух до трех человек. Им оказана медицинская помощь.

Накануне НСН сообщила о ДТП в Иркутской области, в котором погибла супруга мэра Тулуна Юрия Кариха.

