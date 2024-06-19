Из России выслали более 30 тысяч иностранцев с начала года
Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, МВД завершило первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024».
«В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 тысяч иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее», — написала Волк в своем Telegram-канале.
При этом правоохранители закрыли въезд в РФ 100 тысячам иностранцев — на 55% больше, чем годом ранее. Как отметила Волк, в 2023 году за пределы страны удалили около 110 тысяч человек, это почти вдвое превышает показатели в 2022-м.
Ранее МВД в аналитической справке по вопросам миграции указало, что за четыре месяца текущего года из России депортировали 22 тысячи иностранцев, пишет Ura.ru.
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