Под Новосибирском произошло землетрясение

«Отголоски сейсмособытия ощущались в 10-километровой зоне на территории четырех населенных пунктов Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово», - говорится в сообщении МЧС.

Как сообщает РЕН ТВ, в экстренные службы поступило несколько звонков, однако данных о разрушениях и пострадавших нет. В настоящее время рабочие группы проводят обследование зданий, сооружений и социально значимых объектов в районе подземных толчков.

