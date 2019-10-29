Под Новосибирском произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Искитимской районе Новосибирской области, говорится в сообщении областного управления МЧС России. Жители четырех деревень почувствовали подземные толчки.
«Отголоски сейсмособытия ощущались в 10-километровой зоне на территории четырех населенных пунктов Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово», - говорится в сообщении МЧС.
Как сообщает РЕН ТВ, в экстренные службы поступило несколько звонков, однако данных о разрушениях и пострадавших нет. В настоящее время рабочие группы проводят обследование зданий, сооружений и социально значимых объектов в районе подземных толчков.
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