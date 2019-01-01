Сейсмолог: Землетрясение в Калифорнии может скоро повториться

В результате землетрясения магнитудой 7,1 на юге Калифорнии образовалась крупная трещина, которая стала заметна даже на снимках из космоса, а в регионе сразу ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает издание Live Science.

Директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин в эфире НСН обратил внимание на то, что никакой сенсационности в снимках заметных изменений земной коры из космоса нет.

«На самом деле, там и трещины никакой нет, просто произошло смещение частей поверхности земли относительно друг друга. В данном случае оно небольшое, но из космоса видны даже малейшие изменения поверхности нашей планеты» , – уточнил собеседник НСН.

Кроме того, сейсмолог поведал НСН о предпосылках и последствиях землетрясений в Калифорнии.

«Все землетрясения происходят в основном по уже сформировавшимся разломам, поэтому в Калифорнии и дальше будут происходить подобные явления. Обычно они повторяются через несколько десятков лет, а на одном месте – раз в 100 лет, но здесь это регион с высокой сейсмической активностью, и, вполне вероятно, что в нём ещё одно землетрясение случится быстрее», – прогнозировал эксперт.

В заключение беседы Пётр Шабалин добавил, что обсуждаемое происшествие не имеет никакого отношения к широко известной вулканической кальдере в Йеллоустоуне.

«У этих двух явлений совершенно разные причины: Йеллоустонский вулкан представляет собой явление извержения на поверхность горячих мантийных плюм с большой в геологическом масштабе времени скоростью, а землетрясение происходит вблизи поверхности земли из-за взаимодействия блоков земной коры», – пояснил сейсмолог.

Стоит заметить, что Йеллоустоун – это тот самый апокалиптический супервулкан из популярного фильма-катастрофы «2012», а Йеллоустоунский национальный парк давно наводит ужас подземными толчками как на американцев, так и на Европу не только в кино, но и в реальной жизни.

Напомним, ранее НСН стало известно, что недавнее землетрясение в Калифорнии нанесло значительный ущерб жителям штата.

