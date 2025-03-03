СМИ: Два человека погибли при наезде автомобиля на толпу пешеходов в Мангейме

Два человека погибли в центре немецкого города Мангейм при наезде автомобиля на толпу пешеходов. Об со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает газета Bild.

СМИ: Десять человек пострадали в Израиле из-за наезда автомобиля на толпу

Собеседники издания указали, что пострадали 25 человек, из которых 15 получили тяжёлые травмы.

Также в публикации Bild говорится, что водитель автомобиля уже задержан.

ранее в Мюнхне автомобиль Mini Cooper протаранил колонну участников демонстрации, организованной профсоюзом стачки работников социальных учреждений. Пострадали 30 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / IMAGO/Guido Schiefer
ТЕГИ:ПогибшиеДТПГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры