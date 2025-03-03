СМИ: Два человека погибли при наезде автомобиля на толпу пешеходов в Мангейме
3 марта 202516:32
Два человека погибли в центре немецкого города Мангейм при наезде автомобиля на толпу пешеходов. Об со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает газета Bild.
Собеседники издания указали, что пострадали 25 человек, из которых 15 получили тяжёлые травмы.
Также в публикации Bild говорится, что водитель автомобиля уже задержан.
ранее в Мюнхне автомобиль Mini Cooper протаранил колонну участников демонстрации, организованной профсоюзом стачки работников социальных учреждений. Пострадали 30 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru