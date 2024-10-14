В Тюменской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Микроавтобус «Луидор» съехал в кювет в Тюменской области, пострадали девять человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в Юргинском районе на 6-м километре дороги Юргинское-Лесное-Бучиха.
«Ранения получили водитель автобуса и 8 пассажирок. Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами», — указали в ведомстве.
Автобус перевозил сотрудников одного из предприятий области. По предварительной информации, 61-летнему водителю стало плохо за рулем. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее в Ульяновской области микроавтобус попал в ДТП с легковым автомобилем, один человек погиб, еще один получил травмы, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru