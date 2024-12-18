Под Мурманском столкнулись пассажирский и грузовой поезда

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Андрей Чибис.

В Щелкове поезд столкнулся с асфальтоукладчиком

По его словам, к месту происшествия направлены семь бригад скорой помощи, параллельно формируются резервные. Также организуется подготовка мест размещения.

В МЧС заявили, что в результате столкновения в районе станции Княжая с рельс сошли три вагона пассажирского поезда №11 «Мурманск - Санкт-Петербург».

«Произошло боковое столкновение... С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Информация о пострадавших уточняется. Движение на участке приостановлено», - указали в РЖД.

В СМИ пишут о четырёх пострадавших, официальных данных пока нет.

Ранее пассажирский поезд сошёл с рельсов в штате Массачусетс в США. В результате пострадали семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный Telegram-канал Главного управления МЧС России по Мурманской области
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