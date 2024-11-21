В Щелкове поезд столкнулся с асфальтоукладчиком
Поезд столкнулся с асфальтоукладчиком на железнодорожном переезде в городском округе Щелково. Об этом сообщает главное управление МВД по Московской области.
Авария произошла около 04:30 мск на переезде на улице Первомайской.
«По предварительной информации, машинист, управляя поездом, двигаясь по маршруту Монино-Москва, на железнодорожном переезде совершил столкновение с асфальтоукладчиком, который производил работы по укладке асфальта на переезде», — подчеркнули в главке МВД.
В результате ДТП сошел с рельсов первый вагон поезда. При столкновении пострадал водитель асфальтоукладчика, его госпитализировали. Движение на ветке Ярославского направления полностью перекрыли.
Ранее в Златоусте Челябинской области столкнулись два локомотива, с рельсов сошли семь колесных пар, обошлось без пострадавших, напоминает Ura.ru.
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