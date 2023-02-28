Под Мурманском разбился вертолет

Под Мурманском разбился вертолет, на его борту находились восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Человек погиб при аварийной посадке Ми-8 в Кузбассе

По данным агентства, минимум четыре человека пострадали. Воздушное судно заходило на посадку в трех километрах от аэропорта.

Одной из причин произошедшего рассматриваются ошибка пилотирования и отказ техники.

СМИ также сообщают, что борт принадлежит компании АО "Вологодское авиационное предприятие". Вертолет возвращался в Ловозеро из села Краснощелье.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВертолетМурманск
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