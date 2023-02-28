Под Мурманском разбился вертолет
Под Мурманском разбился вертолет, на его борту находились восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, минимум четыре человека пострадали. Воздушное судно заходило на посадку в трех километрах от аэропорта.
Одной из причин произошедшего рассматриваются ошибка пилотирования и отказ техники.
СМИ также сообщают, что борт принадлежит компании АО "Вологодское авиационное предприятие". Вертолет возвращался в Ловозеро из села Краснощелье.
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