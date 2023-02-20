Человек погиб при аварийной посадке Ми-8 в Кузбассе
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Кемеровской области. В результате происшествия один человек погиб, ещё один пострадал, сообщили в экстренных службах. Случилось это в районе горы Топхан.
Всего на борту винтокрылой машины находились 10 человек. Они находятся на связи. Принадлежность Ми-8 уточняется.
Как сообщают «Известия», по предварительной версии, причиной аварийной посадки могла стать ошибка пилотирования.
Как отмечает НСН, в минувшую пятницу, 17 февраля на Сахалине разбился частный вертолет Robinson. Погибли две человек из троих, которые находились на борту.
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