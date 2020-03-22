Под Мурманском от взрыва пострадали пятеро военных

В результате взрыва боеприпаса пять военнослужащих пострадали на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало нарушение требований безопасности при работах, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», - сообщили в ведомстве.