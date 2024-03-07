Под Мурманском опрокинулся пассажирский автобус
Микроавтобус с 11 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Кольском районе Мурманской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.
Как отметили в ведомстве, ДТП произошло 7 марта около 06:55 в районе 23 км дороги «Мишуково-Снежногорск». Водитель пассажирского микроавтобуса марки Mercedes, перевозившего пассажиров по маршруту № 238, «не учел дорожные и метеорологические условия» и не справился с управлением. Автомобиль наехал на обочину и опрокинулся.
По данным МВД, находившиеся в микроавтобусе пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство.
«В настоящее время сообщений о пострадавших в указанном происшествии не зарегистрировано», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Приморском крае пассажирский автобус вылетел с трассы, уходя от столкновения с грузовиком, пострадали водитель и три пассажира, напоминает «Свободная пресса».
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