Под Мурманском опрокинулся пассажирский автобус

Как отметили в ведомстве, ДТП произошло 7 марта около 06:55 в районе 23 км дороги «Мишуково-Снежногорск». Водитель пассажирского микроавтобуса марки Mercedes, перевозившего пассажиров по маршруту № 238, «не учел дорожные и метеорологические условия» и не справился с управлением. Автомобиль наехал на обочину и опрокинулся.

По данным МВД, находившиеся в микроавтобусе пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство.

«В настоящее время сообщений о пострадавших в указанном происшествии не зарегистрировано», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Приморском крае пассажирский автобус вылетел с трассы, уходя от столкновения с грузовиком, пострадали водитель и три пассажира, напоминает «Свободная пресса».

