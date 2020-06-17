Под Москвой первоклассник пырнул отца, защищая мать
В Подмосковье семилетний мальчик ранил ножом собственного отца, защищая мать в ходе семейного конфликта.
Инцидент произошел в поселке Ермолино Дмитровского городского округа. Во время скандала 39-летний пьяный мужчина набросился на 37-летнюю женщину и начал ее душить.
В этот момент мужчине нанес удар ножом в спину его сын. В результате глава семейства был госпитализирован, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Мать ребенка заявила, что скандалы на фоне пьянства супруга у них возникали на протяжении последних десяти лет. С места происшествия изъяли отпечатки пальцев, а также кухонный нож.
По факту инцидента Следственный комитет Московской области начала проверку, передает РЕН ТВ.
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