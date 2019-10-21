Под Москвой нашли тела пропавших в 2012 году депутата и ее родных

21 октября 201915:18

В Подмосковье нашли останки депутата заксобрания Раменского района и троих ее родственников, которые пропали еще в 2012 году. В правоохранительных органах считают, что с ними расправились по приказу криминального авторитета Олега Шишканова.

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В Следственном комитете считают, что гендиректор ЗАО «Племзавод Раменское», ее муж, сын и сестра были убиты из-за отказа депутата передать бандитам земельные участки, сообщает RT.

При поиске останков сотрудники МВД и ФСБ исследовали площадь в 2 тыс. кв. метров в районе дачного массива. Раскопки шли 12 дней. Останки были найдены на глубине четырех метров, установлено, что два человека были застрелены, передает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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