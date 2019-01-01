СК подтвердил задержание «вора в законе» Олега Шишканова

В Подмосковье задержан «вор в законе» Олег Шишканов. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она отметила, что Шишканова, известного по прозвищу «Шишкан», заподозрили в причастности к похищению и убийству депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родственников в 2012 году. Помимо этого, его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Источник отмечает, что Шишканов был задержан на собственной даче в Раменском. Кроме того сообщается, что в Люберцах одновременно задержали еще несколько криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 года, подчёркивает «Подмосковье Сегодня».

Напомним, убитая Татьяна Сидорова была депутатом и генеральным директором местного животноводческого предприятия. По сообщениям СМИ, в феврале 2012 года она пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Другие детали дела не сообщались.