СК подтвердил задержание «вора в законе» Олега Шишканова
В Подмосковье задержан «вор в законе» Олег Шишканов. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она отметила, что Шишканова, известного по прозвищу «Шишкан», заподозрили в причастности к похищению и убийству депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родственников в 2012 году. Помимо этого, его проверяют на причастность к другим преступлениям.
Источник отмечает, что Шишканов был задержан на собственной даче в Раменском. Кроме того сообщается, что в Люберцах одновременно задержали еще несколько криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 года, подчёркивает «Подмосковье Сегодня».
Напомним, убитая Татьяна Сидорова была депутатом и генеральным директором местного животноводческого предприятия. По сообщениям СМИ, в феврале 2012 года она пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Другие детали дела не сообщались.
Ранее НСН писала, что лидеров преступного мира в России ждут непростые времена. Так председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин прокомментировал Ura.ru освобождение вора в законе Тариэла Ониани (Таро) из колонии в Оренбургской области, где он провёл около 11 лет.
Как отмечает Пашкин, главную роль в проблемах для воров в законе будет играть вступивший недавно в силу закон об ужесточении уголовной ответственности для организаторов преступных сообществ. Новая статья Уголовного кодекса предусматривает серьёзное наказание за сам факт лидерства в бандитских группировках.
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