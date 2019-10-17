Омбудсмен взяла на контроль дело о возможном суициде школьницы в Новосибирске

17 октября 201911:28

Уполномоченный по правам ребёнка Новосибирской области Надежда Болтенко взяла н контроль ход расследования происшествия со смертью десятиклассницы в одной из школ регионального центра. Как передает RT, для установления деталей ЧП в школу направлена специальная комиссия.

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15-летнюю ученицу школы №112 нашли мёртвой в туалете, сообщили ранее Ura.ru в отделе образования администрации Советского района Новосибирска.

Предположительно, девушка сама свела счёты с жизнью. На месте работают сотрудники МВД и прокуратуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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