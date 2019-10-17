Омбудсмен взяла на контроль дело о возможном суициде школьницы в Новосибирске

Большинство пассажиров самолета SSJ-100, разбившегося в Шереметьево, погибли из-за дыма и огня В Москве может стать самым тёплым днём за 70 лет Зарегистрировать брак можно будет еще на двух новых площадках До 2022 года в Москве построят 67 км новых линий и 27 станций метро