Минобороны: ПВО за сутки перехватила восемь ракет «Точка-У»

За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны перехватили восемь ракет «Точка-У», сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Средства ПВО перехватили четыре ракеты РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Также перехвачено два С-200, 34 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire, уточнили в ведомстве.

Поражены военные объекты на территории Харьковской области. Нанесен удар по ангару с авиабоеприпасами, пунктам дислокации иностранных наемников и нацбатальона «Харьковщина».

Ранее Минобороны сообщило о перехвате 12 украинских ракет над Белгородской областью. Дежурные силы ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У» и шесть снарядов системы «Ольха», передает ОТР.

Накануне Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где производились ракеты и беспилотники, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Тактически ракетный комплекс "Точка-У". Фото с сайта vpk-news.ru
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