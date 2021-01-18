Под лавиной в Карачаево-Черкессии могут находиться 12 человек
18 января 202115:20
Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкессии.
Инцидент произошел в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара. Под снегом могут находиться от 4 до 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Уточняется, что под лавиной оказались два вагончика, где расположен пункт проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе.
На месте идут поисково-спасательные работы, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru