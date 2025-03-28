Под Курском тракторист пострадал при наезде на взрывное устройство

Тракторист пострадал в результате наезда на взрывное устройство в Льговском районе Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Как отметил врио губернатора, вспахивавший поле трактор наехал на опасный объект. Тридцатилетний тракторист получил минно-взрывную травму, а также осколочное ранение шеи и затылочной области головы. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

«Механизатор... опытно-селекционной станции проводил работы по боронованию почвы. Несмотря на то, что поля... обследовали, нахождение там взрывоопасных объектов все равно возможно!» - написал Хинштейн в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Курской области украинские военные намеренно устанавливали опасные мины-ловушки, чтобы нанести максимальные увечья мирным гражданам и военным, пишет RT.

