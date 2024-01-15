Под Красноярском столкнулись 12 автомобилей

Двенадцать автомобилей столкнулись на участке федеральной трассы в Красноярском крае, движение перекрыто. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В Калужской области на трассе М-3 «Украина» столкнулись 7 машин

По данным ведомства, на 805-м км дороги Р-255 «Сибирь» со стороны Красноярска в сторону поселка Емельяново машины попали в несколько ДТП.

«В настоящий момент движение на данном участке полностью перекрыто. Проезд осуществляется через село Дрокино», — сообщили в МВД.

Никто не пострадал, на месте инцидента находятся сотрудники ДПС.

Ранее стало известно, что на трассе М-8 «Холмогоры» под Сергиевым Посадом столкнулись 11 авто, напоминает телеканал «360». Пострадавших в ДТП не было.

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ФОТО: Управление МВД по Красноярскому краю
ТЕГИ:ДТПКрасноярский Край

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