Под Красноярском столкнулись 12 автомобилей
Двенадцать автомобилей столкнулись на участке федеральной трассы в Красноярском крае, движение перекрыто. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По данным ведомства, на 805-м км дороги Р-255 «Сибирь» со стороны Красноярска в сторону поселка Емельяново машины попали в несколько ДТП.
«В настоящий момент движение на данном участке полностью перекрыто. Проезд осуществляется через село Дрокино», — сообщили в МВД.
Никто не пострадал, на месте инцидента находятся сотрудники ДПС.
Ранее стало известно, что на трассе М-8 «Холмогоры» под Сергиевым Посадом столкнулись 11 авто, напоминает телеканал «360». Пострадавших в ДТП не было.
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