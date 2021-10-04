Под Красноярском опрокинулся рейсовый автобус

В Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус, сообщает РИА Новости.

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Авария случилась на участке федеральной трассы «Енисей» недалеко от Дивногорска. Транспортное средство следовало по маршруту Ермаковское — Красноярск. На 66 километре водитель «Неоплан» съехал в левый кювет и опрокинулся.

Во время аварии в автобусе находились 38 человек. Согласно предварительной информации, травы получили пять пассажиров. Причины аварии выясняются.

Ранее в Хабаровском крае пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся на федеральной трассе в районе поселка Иннокентьевка.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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