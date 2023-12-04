Под Красноярском автобус с 15 пассажирами ветром сдуло в кювет

В Шарыповском муниципальном округе Красноярского края в кювет сдуло автобус с 15 пассажирами. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

В Мурманской области предложили платить за сообщения о пьяных водителях

Автобус направлялся из Шарыпово в Красноярск. Никто из находившихся внутри автобуса не пострадал.

Ведомство установило, что 57-летний водитель съехал в кювет и опрокинулся на правый бок из-за бокового ветра. Участникам дорожного движения рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне на трассе в Подмосковье столкнулись более 15 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:АвтобусКрасноярский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры