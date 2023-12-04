Под Красноярском автобус с 15 пассажирами ветром сдуло в кювет
В Шарыповском муниципальном округе Красноярского края в кювет сдуло автобус с 15 пассажирами. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.
Автобус направлялся из Шарыпово в Красноярск. Никто из находившихся внутри автобуса не пострадал.
Ведомство установило, что 57-летний водитель съехал в кювет и опрокинулся на правый бок из-за бокового ветра. Участникам дорожного движения рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Накануне на трассе в Подмосковье столкнулись более 15 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru