На Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус

На опубликованных кадрах видно, как из автобуса валит черный дым. Экстренные службы и сотрудники ДПС оперативно прибыли на место происшествия.

Ликвидацией возгорания занимаются пожарные. Информации о пострадавших нет. Устанавливаются причины пожара.

Ранее под Воронежем столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Пострадали пять человек, отмечает «Радиоточка НСН».

