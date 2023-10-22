На Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус
22 октября 202313:58
В Москве на Ленинском проспекте произошло возгорание автобуса, сообщила газета «Известия».
На опубликованных кадрах видно, как из автобуса валит черный дым. Экстренные службы и сотрудники ДПС оперативно прибыли на место происшествия.
Ликвидацией возгорания занимаются пожарные. Информации о пострадавших нет. Устанавливаются причины пожара.
Ранее под Воронежем столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Пострадали пять человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru