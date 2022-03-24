Под Киевом произошел мощный взрыв
24 марта 202221:33
Мощный взрыв прогремел под Киевом. Информация об этом появилась в информационном телеграмм-канале Baza.
Отмечается, что, по предварительным данным, горит нефтебаза.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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24 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru