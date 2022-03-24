Под Киевом произошел мощный взрыв

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Байден выступил за исключение РФ из G20

Байден: Украина должна сама решить вопрос территориальных уступок с РФ

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Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Отмечается, что, по предварительным данным, горит нефтебаза.

Мощный взрыв прогремел под Киевом. Информация об этом появилась в информационном телеграмм-канале Baza.

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