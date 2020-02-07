Под Казанью разбился частный вертолет

Недалеко от столицы Татарстана потерпел катастрофу вертолет Bell 406, принадлежащий компании «Восток Транс».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Приволжской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в районе города Лаишево. На борту могли находиться три человека.

Данных о жертвах или пострадавших пока нет, однако отмечается, что вокруг разбитой машины ходит один человек.

