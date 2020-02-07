Под Казанью разбился частный вертолет
7 февраля 202018:01
Недалеко от столицы Татарстана потерпел катастрофу вертолет Bell 406, принадлежащий компании «Восток Транс».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Приволжской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в районе города Лаишево. На борту могли находиться три человека.
Данных о жертвах или пострадавших пока нет, однако отмечается, что вокруг разбитой машины ходит один человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Горячие новости
- В Китае от коронавируса вылечили самого пожилого пациента
- Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки
- Путин рассказал о переговорах с Лукашенко тет-а-тет
- Ярославский губернатор призвал жителей не переживать из-за наводнения
- Телеграм: Как нам обустроить Конституцию и... педофилов