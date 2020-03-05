Подростка-зацепера убило током на крыше электрички в Подмосковье

В Московской области на крыше электрички обнаружен труп подростка.

Труп обнаружили на платформе Родники в Раменском городском округе. Тело находилось на крыше электропоезда, который следовал по маршруту Москва – Черусти.

Судя по всему, погибший подросток увлекался так называемым зацепингом, на крыше электрички он мог случайно задеть токоприемник поезда. От сильнейшего разряда школьник-экстремал погиб на месте, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

