Под Калугой задержали украинского агента, готовившего теракты в трех регионах
ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, изготавливавшего бомбы для диверсионно-террористических актов в трех регионах России. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
По данным спецслужбы, россиянин 1976 года рождения в интересах украинских спецслужб собирал самодельные взрывные устройства, которые планировалось использовать для террористических атак в Белгородской, Брянской, Тульской областях. Гражданин был завербован Киевом в октябре 2023 года. Фигурант оборудовал в своем загородном доме лабораторию для производства взрывчатки, где изготавливал бомбы, которые затем через тайники передавались другим агентам. Взрывные устройства планировали применить для диверсионно-террористических актов во время президентских выборов в марте в Белгороде и Брянске и для подрыва газораспределительной подстанции в Туле. Теракты были предотвращены, правоохранители задержали семь граждан России.
По данным ФСБ, задержанный агент признался в подготовке бомб для терактов, по его словам, он готовил подрыв на газораспределительном узле. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело.
Ранее ФСБ задержала 20-летнего россиянина, который пытался поджечь авиатехнику на оборонном предприятии в Санкт-Петербурге, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru