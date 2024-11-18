Под Калугой задержали украинского агента, готовившего теракты в трех регионах

ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, изготавливавшего бомбы для диверсионно-террористических актов в трех регионах России. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, россиянин 1976 года рождения в интересах украинских спецслужб собирал самодельные взрывные устройства, которые планировалось использовать для террористических атак в Белгородской, Брянской, Тульской областях. Гражданин был завербован Киевом в октябре 2023 года. Фигурант оборудовал в своем загородном доме лабораторию для производства взрывчатки, где изготавливал бомбы, которые затем через тайники передавались другим агентам. Взрывные устройства планировали применить для диверсионно-террористических актов во время президентских выборов в марте в Белгороде и Брянске и для подрыва газораспределительной подстанции в Туле. Теракты были предотвращены, правоохранители задержали семь граждан России.

По данным ФСБ, задержанный агент признался в подготовке бомб для терактов, по его словам, он готовил подрыв на газораспределительном узле. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала 20-летнего россиянина, который пытался поджечь авиатехнику на оборонном предприятии в Санкт-Петербурге, напоминает «Свободная пресса».

