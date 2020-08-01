Два самолета столкнулись над Аляской

Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над Аляской, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, погибшим оказался американский политик, депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп. Точное количество пострадавших не уточняется.

Инцидент произошел вблизи аэропорта города Солдотна около 8.30 (19.30 мск).

Начато расследование произошедшего Национальным советом по безопасности на транспорте и Федеральным управлением гражданской авиации.


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ФОТО: flickr/Joseph
ТЕГИ:Аляска
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