Под Калугой автобус из Белоруссии съехал в кювет

Следовавший из Белоруссии автобус с 25 пассажирами съехал в кювет в Калужской области, написал в своем Telegram-канале глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

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По его словам, автобус неудачно припарковался на обочине на трассе М3 и частично оказался в кювете. Прибывший эвакуатор не смог вытащить транспорт.

Пострадавших нет. Пассажирам предложили всю необходимую помощь.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПАвтобусыБелоруссия

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