Под Калугой автобус из Белоруссии съехал в кювет

По его словам, автобус неудачно припарковался на обочине на трассе М3 и частично оказался в кювете. Прибывший эвакуатор не смог вытащить транспорт.

Пострадавших нет. Пассажирам предложили всю необходимую помощь.

Под Пятигорском в Ставропольском крае в результате наезда автомобиля ГАЗель погибли трое детей на велосипедах, сообщает «Радиоточка НСН».

