Под Калугой автобус из Белоруссии съехал в кювет
24 августа 202323:28
Следовавший из Белоруссии автобус с 25 пассажирами съехал в кювет в Калужской области, написал в своем Telegram-канале глава администрации Боровского района Николай Калиничев.
По его словам, автобус неудачно припарковался на обочине на трассе М3 и частично оказался в кювете. Прибывший эвакуатор не смог вытащить транспорт.
Пострадавших нет. Пассажирам предложили всю необходимую помощь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru