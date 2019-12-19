Под Иваново перевернулся автобус с школьниками
В населенном пункте Селезенево Комсомольского района под городом Иваново перевернулся автобус, в котором находились 10 школьников, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, в результате ДТП сопровождавший детей взрослый получил ушибы, сами школьники не пострадали, так как были пристегнуты, сообщает Газета.ру.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус развернуло на 180 градусов и перевернулся на бок. На место происшествия прибыл второй автобус и успешно доставил детей в школу. ДТП проводит проверку.
Ранее в эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, что ремни безопасности действительно могут спасти жизнь во время ДТП и пренебрегать ими не стоит. «Людям надо методично, постоянно рассказывать, что ремни безопасности спасают жизни. В общественном транспорте, в автобусах, в том числе. Это не пустой звук. Здесь на первый план выходит пропаганда правильного, безопасного передвижения. Людям надо рассказывать об этом. И это работает», — сказал он.
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