Под Иваново перевернулся автобус с школьниками

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус развернуло на 180 градусов и перевернулся на бок. На место происшествия прибыл второй автобус и успешно доставил детей в школу. ДТП проводит проверку.

Ранее в эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, что ремни безопасности действительно могут спасти жизнь во время ДТП и пренебрегать ими не стоит. «Людям надо методично, постоянно рассказывать, что ремни безопасности спасают жизни. В общественном транспорте, в автобусах, в том числе. Это не пустой звук. Здесь на первый план выходит пропаганда правильного, безопасного передвижения. Людям надо рассказывать об этом. И это работает», — сказал он.



