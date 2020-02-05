Под Харьковом в ДТП погибли пять человек
5 февраля 202020:34
Две машины столкнулись в Харьковской области, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую гослужбу по чрезвычайным ситуациям.
Дорожный инцидент произошел на трассе Киев-Харьков-Должанский в Изюмском районе. Пять человек погибли, водитель одного из автомобилей пострадал, его доставили в больницу.
В настоящее время выясняется, что стало причиной аварии.
Накануне НСН сообщала, что в Индии при падении автобуса в ущелье погибли 7 человек.
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