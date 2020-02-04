В Индии при падении автобуса в ущелье погибли семь человек
4 февраля 202020:11
В индийском штате Ассам произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли 7 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Автобус упал в ущелье после столкновения с электрическим столбом. По предварительным данной, причиной инцидента стала потеря водителем управления автобусом.
По данным агентства, 5 человек погибли на месте, еще двое в больнице. Среди пострадавших числятся 40 человек, которые получили травмы различной степени тяжести. Все госпитализированы.
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