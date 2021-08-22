Под Фукусимой произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло к востоку от побережья японской префектуры Фукусима, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии.

На юге Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Толчки были зафиксированы в 11:24 по местному времени. Очаг залегал на глубине 60 км под водой.

В префектурах Фукусима, Мияги, Иватэ, Ямагата, Ибараки и Тотиги ощущались колебания земной коры силой 4 балла.

Угрозы цунами нет. О пострадавших ничего не сообщается.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЯпонияЗемлетрясение
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