Под Фукусимой произошло землетрясение магнитудой 5,2

Толчки были зафиксированы в 11:24 по местному времени. Очаг залегал на глубине 60 км под водой.

В префектурах Фукусима, Мияги, Иватэ, Ямагата, Ибараки и Тотиги ощущались колебания земной коры силой 4 балла.

Угрозы цунами нет. О пострадавших ничего не сообщается.

