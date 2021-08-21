На юге Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в материковой части Китая, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр располагался в 89 км северо-восточнее города Люпаньшуй (провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая) с населением около 251 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Данных о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 у берегов Индонезии.

