На юге Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
21 августа 202106:57
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в материковой части Китая, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр располагался в 89 км северо-восточнее города Люпаньшуй (провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая) с населением около 251 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Данных о пострадавших или разрушениях нет.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 у берегов Индонезии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru