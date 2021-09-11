Под Ельцом разыскиваемого под завалами дома мужчину нашли на работе

«Мужчина, которого искали, он был на работе, он нашелся. Не под завалами, а с работы пришел», - цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее в администрации региона заявили, что под завалами дома могут находиться люди. Спасатели разыскивали мужчину 1955 года рождения, живущего в одной из квартир дома.

Напомним, взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме в Ельце (Липецкая область) произошел в ночь на субботу. Данные о ЧП поступили в МЧС около 0:52 (мск). В жилом доме 16 квартир, в которых проживает 30 человек. На момент взрыва в здании предположительно находились 25 жильцов. Дом 1970 года постройки не относится к аварийным. Стена дома частично обрушилась. Спасатели обнаружили тела трех погибших: женщины 1971 года рождения, мужчины 1935 года рождения и 11-летнего ребенка. В числе пострадавших – шестеро жильцов, в том числе девочка 2012 года рождения.

Липецкие власти пообещали переселить жильцов из разрушенных квартир в новые, а также выплатить компенсации семьям, в которых погибли родственники, по 1,5 млн рублей, и пострадавшим – от 500 тысяч рублей до миллиона.

