Под Ельцом разыскиваемого под завалами дома мужчину нашли на работе
Жилец дома №14 в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, рухнувшего в результате взрыва газа, оказался жив. Мужчину нашли на работе, заявил представитель экстренных служб региона.
«Могут быть пострадавшие». Под завалами взорвавшегося дома под Липецком спасатели продолжают поиск людей
«Мужчина, которого искали, он был на работе, он нашелся. Не под завалами, а с работы пришел», - цитирует собеседника РИА Новости.
Ранее в администрации региона заявили, что под завалами дома могут находиться люди. Спасатели разыскивали мужчину 1955 года рождения, живущего в одной из квартир дома.
Напомним, взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме в Ельце (Липецкая область) произошел в ночь на субботу. Данные о ЧП поступили в МЧС около 0:52 (мск). В жилом доме 16 квартир, в которых проживает 30 человек. На момент взрыва в здании предположительно находились 25 жильцов. Дом 1970 года постройки не относится к аварийным. Стена дома частично обрушилась. Спасатели обнаружили тела трех погибших: женщины 1971 года рождения, мужчины 1935 года рождения и 11-летнего ребенка. В числе пострадавших – шестеро жильцов, в том числе девочка 2012 года рождения.
Липецкие власти пообещали переселить жильцов из разрушенных квартир в новые, а также выплатить компенсации семьям, в которых погибли родственники, по 1,5 млн рублей, и пострадавшим – от 500 тысяч рублей до миллиона.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+0 / сут.
Умерли
191 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+0 / сут.
- Гарри Бардин отмечает 80-летие
- Путин считает, что Москва меняется, но сохраняет неповторимость
- Путин отметил хорошие показатели развития Москвы
- В новом Сквере Победы в Некрасовке установили на постамент танк Т-34
- Под Ельцом разыскиваемого под завалами дома мужчину нашли на работе
- В Москве прощаются с погибшим режиссером Мельником
- Собянин: Программа реконструкции охватывает половину поликлиник Москвы
- «Могут быть пострадавшие». Под завалами взорвавшегося дома под Липецком спасатели продолжают поиск людей
- В России за прошедшие сутки выявили 18 341 новый случай коронавируса
- Родственники отравившихся арбузом москвичек рассказали об их состоянии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru