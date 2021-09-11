Под Ельцом разыскиваемого под завалами дома мужчину нашли на работе

Жилец дома №14 в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, рухнувшего в результате взрыва газа, оказался жив. Мужчину нашли на работе, заявил представитель экстренных служб региона.

«Могут быть пострадавшие». Под завалами взорвавшегося дома под Липецком спасатели продолжают поиск людей

«Мужчина, которого искали, он был на работе, он нашелся. Не под завалами, а с работы пришел», - цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее в администрации региона заявили, что под завалами дома могут находиться люди. Спасатели разыскивали мужчину 1955 года рождения, живущего в одной из квартир дома.

Напомним, взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме в Ельце (Липецкая область) произошел в ночь на субботу. Данные о ЧП поступили в МЧС около 0:52 (мск). В жилом доме 16 квартир, в которых проживает 30 человек. На момент взрыва в здании предположительно находились 25 жильцов. Дом 1970 года постройки не относится к аварийным. Стена дома частично обрушилась. Спасатели обнаружили тела трех погибших: женщины 1971 года рождения, мужчины 1935 года рождения и 11-летнего ребенка. В числе пострадавших – шестеро жильцов, в том числе девочка 2012 года рождения.

Липецкие власти пообещали переселить жильцов из разрушенных квартир в новые, а также выплатить компенсации семьям, в которых погибли родственники, по 1,5 млн рублей, и пострадавшим – от 500 тысяч рублей до миллиона.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпасателиПострадавшиеВзрыв ГазаПроисшествие
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