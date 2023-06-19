Под домашний арест отправили владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой

Суд в Иркутской области отправил под домашний арест владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В шаурме, ставшей причиной отравления 62 человек в Братске, нашли сальмонеллу

По данным ведомства, следователь ходатайствовал об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в кафе в Братске 62 человека отравились шаурмой. Причиной вспышки острой кишечной инфекции стала сальмонелла. Роспотребнадзор выявил множество нарушений в деятельности точки общепита.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН заявил, что сальмонеллы могли попасть в шаурму в Братске через грязные руки, загрязненную воду, продукты или термически необработанную пищу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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