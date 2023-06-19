Под домашний арест отправили владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой
Суд в Иркутской области отправил под домашний арест владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
По данным ведомства, следователь ходатайствовал об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в кафе в Братске 62 человека отравились шаурмой. Причиной вспышки острой кишечной инфекции стала сальмонелла. Роспотребнадзор выявил множество нарушений в деятельности точки общепита.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН заявил, что сальмонеллы могли попасть в шаурму в Братске через грязные руки, загрязненную воду, продукты или термически необработанную пищу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru